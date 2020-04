Favara, stufa malfunzionante causa incendio in una palazzina: 3 famiglie messe in salvo

Print This Post

Una notte da dimenticare quella appena trascorsa a Favara.

Un incendio ha interessato una palazzina situata in via Sicilia mettendo così a repentaglio gli inquilini.

Una volta lanciato l’allarme, i vigili del fuoco del distaccamento di Agrigento si sono immediatamente recati sul posto per domare le fiamme prima che queste si espandessero in tutta la palazzina dalla quale sono state fatte evacuare e mettere in salvo 3 famiglie.

Una volta spento l’incendio e avviati gli accertamenti si sarebbe scoperto come la causa di tutto sia stato causato dal malfunzionamento di una stufa che fortunatamente non ha provocato feriti ma solo tanta paura.

Di Pietro Geremia