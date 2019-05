Print This Post

I Vigili del Fuoco limitano i danni. Erano le 22 circa di mercoledì, quando in un ristorante in via Aldo Moro è scoppiato un incendio divampato da una friggitrice.

Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno limitato i danni all’attività commerciale spegnendo del tutto l’incendio prima che si propagasse ad altri ambienti.

Sulle cause del rogo non ci sarebbero dubbi, si è trattato di un episodio accidentale.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio