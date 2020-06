Connect on Linked in

Una notte decisamente ardente quella appena trascorsa a Favara.

Una Fiat Punto e una Fiat Bravo, rispettivamente situate in Via Colosso e Via Soldato, sarebbero andate misteriosamente in fiamme richiedendo così un doppio intervento da parte dei vigili del fuoco appartenenti a Comando provinciale di Agrigento.

Sull’incendio che ha interessato e rovinato i mezzi, appartenenti ad un operaio e un imprenditore del posto, gli uomini dell’arma dei carabinieri hanno avviato le indagini di rito.