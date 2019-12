Favara, pronti i fondi per il restauro dell’ex carcere

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Pare che sia tutto pronto per il restauro dell’ex carcere di Favara.

In seguito alla aggiudicazione dell’appalto da parte delle imprese “Veri Restauri” e Arkeo restauri” l’ex carcere mandamentale sito in pizza della Vittoria e costruito della seconda metà dell’800, perdendo il proprio ruolo originario diventando luogo di ritrovo per anziani e postazione decentrata dell’ufficio anagrafe fino al crollo di al crollo di alcuni calcinacci che ne portarono alla totale chiusura, potrà finalmente rinascere a nuova vita.

L’appalto sarà finanziato con ben 540 mila euro da parte dell’assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali.