Una rapina in pieno giorno è stata messa in atto ieri a Favara.

A pagarne le conseguenze è stato il titolare di una tabaccheria situata in via Vittorio Veneto il quale avrebbe ricevuto la sgradita visita di un una coppia di malviventi i quali, con il volto travisato da un passamontagna e armati di bastone, l’avrebbero minacciato di gravi ripercussioni se non gli avesse consegnato l’incasso della giornata e alcune stecche di sigarette.

Una volta arraffato il bottino i due se la sarebbero data a gambe levate per le vie della città dell’Agnello Pasquale facendo così perdere le proprie tracce.

Sul caso hanno avviato le indagini gli uomini dell’arma dei carabinieri ponendo in essere una serie di posti di blocco e controlli a tappeto con l’intento di dare un nome e un volto ai malfattori.

Di Pietro Geremia