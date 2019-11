Connect on Linked in

I carabinieri della Tenenzadi Favara hanno aperto un’indagine allo scopo di individuare i responsabili della rapina a mano armata effettuata ieri pomeriggio presso l’ufficio postale situato in via Cavour dove, due uomini con il volto coperto e armati di pistola, hanno rubato, dopo aver minacciato il personale, l’intero incasso, circa 700 euro, che in quel momento si trovava dentro la cassa per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato