Favara, ricerche senza sosta per la scomparsa di Gessica Lattuca: “Speriamo di trovarla viva”

Connect on Linked in

Non hanno fine le ricerche avviate da parte delle forze dell’ordine in seguito alla misteriosa scomparsa di Gessica Lattuca.

La 27enne e mamma di 4 figli è scomparsa nel nulla a Favara lo scorso 12 Agosto dopo essere uscita di casa per recarsi nella centralissima Piazza Cavour. Ancora nulla si sa di cosa possa essere successo lungo il tragitto, anche se alcune indiscrezioni emerse dalla rivista Giallo fanno ipotizzare che avesse una sorta di appuntamento segreto di cui non aveva parlato con nessuno.

Sul caso si sono immediatamente fiondati gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali hanno avviato le ricerche coadiuvati dai volontari della protezione civile, dal personale del Libero consorzio di Agrigento, dai poliziotti della stradale, guardia di finanza, vigili del fuoco e dallo stesso sindaco di Favara Anna Alba: una vera e propria task force quella messa in campo dalle forze dell’ordine per far luce sul misterioso caso di sparizione.

“Noi speriamo di trovarla viva” – ha precisato Rodrigo Micucci, colonnello del comando provinciale dei carabinieri di Agrigento. Intanto gli inquirenti della procura delle città dei templi stanno passando la vaglio le ultime contatti telefonici della giovane madre, mentre giungono a raffica i messaggi di esortazione dei parenti di Gessica affinché chi sappia qualcosa lo riveli alle forze dell’ordine: ” Una persona non può così scomparire da un momento all’altro. Se qualcuno sa dov’è, mi contatti. Non succederà niente”.

La piattaforma di Facebook non è ovviamente esonerata dai messaggi di affetto e di preghiera nei confronti della 27enne, dove spunta anche qualche vena polemica riguardante la presunta mancanza di preoccupazione della comunità in merito alla sparizione: Vergogna, a Favara solo feste sanno fare, perché non facevano una fiaccolata per Gessica Lattuca, mi vergogno di un paese di solo omertà chi sa parli riportate Gessica a casa dai suoi bimbi e da tutti noi” – scrive un utente indignato.

La giovane madre, alta 162 centimetri bionda e con occhi verdi è stata vista l’ultima volta in Via Umberto con indosso una camicetta turchese e pantacollant di colore blu. Chiunque abbia informazioni è esortato a contattare le forze dell’ordine così da porre fine alla misteriosa vicenza.

Di Pietro Geremia