Favara, salta il Carnevale: mancano i fondi economici

Rino Vetro, membro del comitato organizzatore, in una nota spiega alla città l’impossibilità di realizzare la manifestazione allegorica a causa della mancaza di soldi:

“Ringraziamo il Sindaco, Anna Alba, l’assessore Rosanna Pecoraro, i consiglieri Salvatore Fanara e Leonardo Caramazza per la collaborazione e la disponibilità che ci hanno dimostrato, i carristi e tutti coloro che hanno dato il loro contributo per la messa in opera del Carnevale 2019.

L’aiuto economico dato quest’anno dai commercianti e dalla cittadinanza di Favara non è stato sufficiente a coprire le spese.

Un vero peccato, visto anche il successo registrato nel 2018. Speriamo che il prossimo anno il Carnevale ritorni a dare gioia e a grandi e piccini.”

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio