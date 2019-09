Favara, scuola Pirandello viene vandalizzata e depredata da ignoti

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Decisamente un brutto risveglio quello avvenuto questa mattina nella città di Favara.

A pochissimi giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico l’istituto Comprensivo “Luigi Pirandello” sarebbe stato visitato dal un gruppo di malviventi che non solo avrebbe trafugato ogni oggetto di valore presente (computer e proiettori digitali), ma avrebbe anche distrutto gli arredamenti interni e imbrattato le aule.

A fare la triste scoperta sarebbe stata la preside dell’Istituto scolastico la quale si ha dichiarato che, nonostante il vile raid vandalico, l’edificio sarà pronto in tempo per accogliere i ragazzi.

Sull’episodio si è anche espresso il primo cittadino favarese Anna Alba che in un post su Facebook avrebbe dichiarato come la Città dell’Agnello Pasquale debba dire no a tali miseri atti.

Sul caso gli uomini dell’arma dei carabinieri della locale Tenenza hanno avviato le indagini atte a dare un nome e un volto ai malfattori colpevoli del ladrocinio.

Di Pietro

Geremia