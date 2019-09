Favara, Settimana Europea dello Sport #Beactive: Calcio femminile allo stadio

Print This Post

La Settimana europea dello Sport, iniziativa promossa dalla Commissione europea per stimolare i cittadini dell’Unione ad una corretta e consapevole attività fisica, indipendentemente dall’età o dal livello di forma, si svolgerà dal 23 al 30 settembre su tutto il territorio nazionale.

Nel corso della settimana si terrà anche il Play Day organizzato dal Settore Giovanile Scolastico, evento dedicato a tutte le ragazze che sognano di giocare a calcio e di mettere in campo le proprie abilità. Non solo, soprattutto, un modo per promuovere il calcio al femminile.

In Sicilia, la manifestazione si svolgerà a Favara (Agrigento) il 26 settembre, con inizio alle ore 9:30, presso lo stadio Bruccoleri, alla presenza del Coordinatore Stefano Valenti, del segretario Franco Nucatola e dello staff organizzativo.