Favara, tenta di aggredire notaio Bartoli: fermato giovane

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri un giovane favarese avrebbe tentato di malmenare il notaio Andrea Bartoli senza fortunatamente riuscirci.

Il fatto sarebbe avvenuto in piazza Cavour, durante un intervento del patron della Farm Cultural Park per commemorare l’anniversario della nascita dello scrittore Antonio Russello, in cui il giovane avrebbe dunque tentato di sferrare un pugno al notaio favarese che fortunatamente non avrebbe centrato il bersaglio.

In seguito al parapiglia scoppiato per via della tentata

aggressione, al seguito della quale il ragazzo sarebbe stato bloccato dai

presenti continuando però ad inveire e minacciare di morte la potenziale

vittima del suo gesto, sarebbero intervenuti gli uomini dell’arma dei carabinieri

i quali hanno avviato le indagini per chiarire al meglio le circostanze.

Di Pietro Geremia