Favara, tragedia in città: 70enne si accascia su una panchina e muore

Una triste giornata quella appena trascorsa a Favara.

Un 70enne originario del posto sarebbe deceduto in seguito ad un infarto cardiaco avvenuto mentre si trovava per le strade cittadine.

L’anziano pare stesse transitando per via IV Novembre quando sarebbe stato colto da un malore improvviso che l’avrebbe fatto accasciare al suolo rendendo vani i intentativi di rianimazione posti in essere da parte dei sanitari del 118.

Nonostante ben 30 minuti di massaggio cardiaco, la cosa al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento e gli sforzi dei medici per la povera vittima non c’è stato nulla da fare.