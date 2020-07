Favara, tragedia in Città: 80enne ritrovato suicida in auto

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La

città di Favara si sveglia con una brutta notizia.

Ieri

un 80enne del posto è infatti stato ritrovato deceduto all’interno

della propria automobile situata lungo la Strada provinciale 80.

Stando

a quanto emerso fino ad ora il pensionato aveva già manifestato

brutte intenzioni tant’è che non appena si era allontanato dalla

propria abitazione a bordo dell’auto i familiari avevano

immediatamente avvisato i carabinieri della locale Tenenza i quali

non hanno potuto fare altro che costatare come l’uomo ritrovato

nella mattinata fosse proprio il povero 80enne.