Favara, trattore si ribalta: grave agricoltore rimasto incastrato sotto il mezzo

Un agricoltore di Favara è rimasto gravemente ferito mentre lavorava in un appezzamento di terreno alla periferia di Favara.

L’uomo, C.S. , queste le iniziali, si trovava a bordo di un trattore quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è ribaltato travolgendolo.

Sul posto è atterrato un elicottero del 118 che ha trasportato la vittima in ospedale. Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco che hanno spostato il pesante mezzo agricolo.

Sull’episodio indagano i carabinieri della tenenza di Favara.