Favara, trovato in possesso di una pistola: arrestato un 29enne

Detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione, sono queste le accuse mosse dagli agenti della Squadra Mobile di Agrigento, guidati da Giovanni Minardi, ad S.B. di 29 anni , fermato drante un servizio di controllo notturno.

Il giovane è stato arrestato e portato presso la Casa Circondariale di Agrigento a disposizione del Pubblico Ministero, dottoressa Vetro, perchè trovato in possesso, mentre circolava in via Ragazzi del 99, di una pistola calibro 6.35 di cui il giovane non ha saputo fornire la provenienza.

I poliziotti inoltre, dopo un’accurata perquisizione all’interno dell’auto , hanno trovato materiale precedentemente rubato .

Di Salvatore Gioacchino Cacciato