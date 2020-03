Favara, tutto pronto per la 4° edizione della “CHRISTMAS RUN”

Connect on Linked in

Arriva per il l’ennesimo anno consecutivo la Favara Christmas Run 5k.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è stato organizzato da Asd Fradici Runner e ASD Favara Runner con la collaborazione del Club Favara in Vespa e prevederà per Sabato 21 Dicembre una camminata di 5 chilometri per le vie del paese dell’agnello pasquale.

L’appuntamento, in cui si raduneranno i partecipanti muniti di tradizionale berretto rosso, è fissato per le 7 del mattino a Piazza Cavour per poi avviare la passeggiata per le vie cittadine alla fine della quale verranno distribuiti panettoni, pandori, Vin Brulé e the caldo.

Di Pietro Geremia