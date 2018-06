Favara, tutto pronto per la prima edizione di FavaraFÀ

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Con l’arrivo dell’estate e della bella stagione, la città di Favara si prepara ad accogliere in questo fine settimana turisti e cittadini dell’intero circondario grazie alla prima edizione della kermesse FavaraFÀ.

L’evento, annunciato dal neo assessore Giuseppe Bennica, inizierà nella giornata di Sabato alle ore 20:00 con la trasformazione del centro storico cittadino in un’isola pedonale che vedrà al proprio interno esibizioni canore,

street food, musica, danza, poesia, attori e attrici, giocolieri, auto d’epoca, scultori, pittori, le Ape Calessino, un trenino in giro per la città e tante altre sorprese.

“Una Favara attiva, una Favara che fa. veniteci a trovare, piazze aperte in città” – esclama con soddisfazione l’assessore Bennica.

Di Pietro Geremia