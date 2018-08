Favara, tutto pronto per l’evento sportivo di oggi “Favara Cardio Protetta”

Tutto pronto per l’evento sportivo previsto per la serata di oggi denominato “Favara Cardio Protetta”. Dopo il grande successo avuto dalla manifestazione Virtual 5:30 promossa dalle Associazioni Asd Favara Runners e Asd Fradici Runners che ha visto centinaia di favaresi e non marciare alle 05:30 per le strade della città dell’agnello pasquale, è arrivato il tempo di raccoglierne finalmente i frutti. Grazie alle quote versate da ciascun partecipante infatti, è stato possibile acquistare un defibrillatore che proprio questa sera verrà consegnato nelle mani del primo cittadino Anna Alba per l’allocazione in Piazza Cavour accanto all’ufficio turistico. La cerimonia di consegna inoltre, prevederà una dimostrazione di intervento di soccorso cardio-polmonare da parte della Croce Rossa Italiana – Comitato di Agrigento facente capo al presidente Angelo Vita. Successivamente, si procederà ad una passeggiata di 5,300 km, identica a quella svolta durante la “Virtual 5.30″. Per chi volesse partecipare, essendo un percorso notturno, gli organizzatori consigliano di munirsi di una piccola torcia a led che servirà, oltre per segnalare la nostra presenza, per una coreografica foto dall’alto.

Di Pietro Geremia