Favara, vanno a fuoco i rifiuti durante la raccolta avviata dagli operatori ecologici

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dopo quasi una settimana di sciopero posto in essere da parte dei netturbini di Favara finalmente è stata avviata la raccolta dei rifiuti.

Gli operatori ecologici della Città dell’Agnello Pasquale avrebbero infatti cominciato la rastrellata della spazzatura proprio nei pressi dello stadio comunale dove in poco meno di 7 giorni l’intera zona si era trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Mentre avvenivano le operazioni pare però che alcuni sacchetti abbiano misteriosamente cominciato ad andare a fuoco obbligando così i vigili del fuoco ad intervenire immediatamente in loco prima che le fiamme potessero estendersi a tutto il cumulo provocando un potenziale ed enorme danno ambientale per via del percolato che si sarebbe potuto produrre.