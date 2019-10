Agrigento, favori e regali in cambio di notizie riservate: nei guai 3 marescialli

Print This Post

Il pubblico ministero della Procura di Agrigento ha fatto notificare 5 avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di tre marescialli di Dia, Guardia di Finanza e carabinieri e di due imprenditori, accusati di corruzione.

Si tratta di S.T., 54 anni, maresciallo aiutante delle Fiamme Gialle, in servizio alla Direzione investigativa antimafia; F.B., 56 anni, in servizio nella tenenza della Guardia di Finanza di Porto Empodocle; S.M., 62 anni, nel 2013 in servizio alla Compagnia di Licata; A.I., 56 anni, di Canicattì, e V.P., 52 anni, di Licata sono imprenditori, legali rappresentanti della Omnia Srl, società che opera nel campo della nettezza urbana.

I due imprenditori, secondo quanto ipotizza la Procura, avrebbero corrotto i tre marescialli ricevendo in cambio informazioni riservate su indagini in corso e sull’istruttoria relativa alle certificazioni antimafia.

Fonte: gds.it

(https://agrigento.gds.it/articoli/cronaca/2019/10/12/favori-e-regali-in-cambio-di-notizie-riservate-3-marescialli-nei-guai-ad-agrigento-ccaeba2e-1c90-4324-b6bc-a3530efeb7fe/)