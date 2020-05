Connect on Linked in

È scattato intorno alle 3 della scorsa notte, l’intervento che ha portato alcune Volanti della Questura di Catania a intervenire in via Sant’Orsola dove il pub “911 Lounge Bar” è stato trovato illegalmente aperto.

La segnalazione era arrivata in sala operativa attraverso la nuova applicazione Youpol che, nata per segnalare anche in anonimo episodi di bullismo e/o di spaccio di stupefacenti, è stata recentemente aperta anche a segnalazioni per maltrattamenti o violenza di genere e a segnalazioni di reati generici, andandosi ad affiancare – ma non a sostituire – al Numero Unico d’Emergenza 112.

L’attenzione dei poliziotti, appena giunti sul posto, è stata immediatamente attratta dalla musica ad alto volume proveniente dal “911”. A un più approfondito accertamento, è risultato che all’interno dell’esercizio pubblico si trovavano 9 persone che stavano festeggiando un compleanno, sebbene sia noto che a causa dell’emergenza sanitaria in corso, tali locali hanno tassativo divieto di esercitare l’attività.

Tutti i presenti, quindi, sono stati sanzionati per l’inosservanza delle misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus Covid-19. Con l’ausilio di personale della Polizia Locale, fatti arrivare sul posto dalla Sala operativa della Questura, è stato sanzionato il titolare del pub al quale è stata anche comminata la contestuale chiusura provvisoria per 5 giorni dello stesso esercizio commerciale. Il locale rischia la chiusura, dopo richiesta al prefetto dell’applicazione di una norma del decreto governativo dello scorso 9 marzo, fino a 30 giorni.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/catania/339342/covid-festa-di-compleanno-in-un-pub-a-catania-polizia-lo-chiude.html)