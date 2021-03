Il Coordinamento Nazionale dei Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in vista delle festività natalizie, chiede al Ministero dell’Istruzione di impegnarsi presso le autorità competenti ad autorizzare lo spostamento dei docenti residenti fuori sede per raggiungere i propri genitori.

Facciamo presente che le scuole sono state aperte, in quasi tutte le realtà regionali, fino al 23 dicembre. Molti docenti, a meno che non abbiano preso alcuni giorni di ferie, hanno dovuto espletare il servizio fino a tale data per non mettere in difficoltà l’istituzione scolastica di appartenenza.

Per esempio, la Toscana è diventata zona gialla solo il 20 dicembre e chi non si fosse messo in viaggio nel periodo in questione, sarà rimasto ingiustamente tagliato fuori dalla mobilità consentita agli altri. Riteniamo fondamentale la nostra richiesta proprio per evitare ogni forma di discriminazione nei confronti del personale scolastico già penalizzato da una condizione “scomoda”. Il ricongiungimento durante le feste natalizie è prioritario per il benessere psico – fisico dei soggetti interessati .