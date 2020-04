Agrigento, festività Pasquali: Prefettura blinda la provincia

Print This Post

Un’Agrigento blindata quella che si appresta a divenire nel periodo pasquale.

Secondo quanto stabilito da parte del Prefetto Dario Caputo nelle festività che si apprestano a venire sarà utilizzato un maxi schieramento di uomini e mezzi distribuiti in tutto il territorio provinciale che coinvolgerà ogni appartenente alle forze dell’ordine con il chiaro obiettivo di presidiare ingressi ed uscite delle città.

La decisione del Prefetto è avvenuta in seguito alle notizie di certo poco rassicuranti di un’alta percentuale della popolazione agrigentina che pare si stia organizzando, confidando di non essere beccata, per festeggiare nelle campagne o nelle case a mare la festività primaverile.

Chi verrà sorpreso – stando alle dichiarazioni del Prefetto Caputo – non solo subirà una sanzione amministrativa, che può arrivare anche fino a 3 mila euro, ma anche una denunca penale.

Di Pietro Geremia