Un incendio è divampato in un appartamento in corso Vittorio Emanuele non distante da piazza Bologni a Palermo.

Stanno intervenendo diverse squadre dei vigili del fuoco. La zona è stata transennata per consentire alle squadre di soccorso di intervenire. Le fiamme sono partite in un’abitazione e il fumo ha raggiunto diversi appartamenti.

Una donna anziana si è sentita male ed è stata soccorsa dai sanitari del 118.