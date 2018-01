Ficarazzi, tenta di sedare una lite ma viene ucciso

Connect on Linked in

Morto per aver tentato di sedare una rissa. È stato questo il tragico destino di Vito D’Alcamo, 61 anni, morto dopo una rissa che sarebbe stata scatenata da futili motivi.

Dalle prime indiscrezioni infatti, sembrerebbe addirittura che la vittima abbia cercato in un primo momento di sedare la rissa, rimanendone anche lui coinvolto.

L’ipotesi più probabile è quella secondo cui l’uomo sia stato spinto e nella caduta avrebbe battuto la testa, come si suppone da una ferita. Nel dettaglio, la lite sarebbe avvenuta dopo che l’auto di una delle due persone coinvolte nella rissa avrebbe toccato un’altra vettura.

Dalle parole si sarebbe quindi passati subito ai fatti, con D’Alcamo che assisteva alla scena poco distante dal suo garage e che sarebbe intervenuto per calmare gli animi, purtroppo non riuscendoci. Gli uomini del 118 e i carabinieri, che sono arrivati sul posto, hanno cercato di rianimarlo ma purtroppo per il 61enne non c’è stato nulla da fare.

Di Pietro Geremia