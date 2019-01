Finanziaria, arriva un altro buco nell’acqua: paralisi all’Ars

Connect on Linked in

Un altro buco nell’acqua. L’Ars non riesce a riunire neppure la conferenza dei capigruppo, per il secondo giorno consecutivo, e così slitta perfino la semplice fissazione del calendario dei lavori. Sempre più lontanal’approvazione della manovra economica e sempre più vicino il ricorso ad almeno un altro mese di esercizio provvisorio.

Sulla carta, il

motivo del nuovo rinvio di oggi è che il governo non ha ancora spedito

all’Ars i testi definitivi del cosiddetto Collegato, la legge che andrebbe approvata immediatamente dopo Finanziaria e bilancio

e che dovrebbe racchiudere tutte le misure di carattere più politico

sollecitate da assessori e partiti. In realtà il Collegato è composto da

quattro diversi tomi, solo uno dei quali è stato spedito in Parlamento

dalla giunta. Degli altri non c’è traccia.

In

mancanza di questi documenti è stata prima la commissione Bilancio a

rinviare ancora l’inizio dell’esame della Finanziaria e poi la

conferenza dei capigruppo a rinunciare a fissare il nuovo calendario dei

lavori. Se ne riparlerà domani. Ma restano i dubbi sul cammino della manovra.

E si amplificano le proteste dell’opposizione: “La paralisi del governo Musumeci e le divisioni della sua maggioranza hanno portato l’Ars ad una impasse totale – ha detto il capogruppo del Pd, Giuseppe Lupo -. Non è immaginabile tenere in ostaggio il Parlamento in attesa che la maggioranza raggiunga l’intesa politica sulla manovra economica, mentre c’è una intera regione che aspetta risposte a problemi sempre più urgenti. Se i testi dei Collegati non arriveranno all’Ars entro domani – aggiunge Lupo – il presidente Miccichè ne prenda atto e consenta al Parlamento di proseguire l’esame dei disegni di legge di Stabilità e di Bilancio”.

Fonte: gds.it

(http://gds.it/2019/01/16/finanziaria-arriva-un-altro-buco-nellacqua-paralisi-allars_985025/)