Finanziaria: stop alle stabilizzazioni nelle Camere di commercio, soldi per chi adotta un bambino all’estero

Cadono le stabilizzazioni dei precari nelle Camere di

Commercio. L’Ars ha ripreso a votare intorno alle 13 le norme della Finanziaria

ma l’articolo che prevedeva il posto fisso per questo personale è stato

dichiarato inammissibile dal presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

Approvato un articolo che permetterà alla Regione di

concedere contributi alle coppie che decidono di adottare un bambino

all’estero. L’aiuto della Regione può raggiungere anche “il 50% della spesa

sostenuta dalla famiglia adottiva nei due anni successivi all’adozione”. Le

spese rimborsabili sono quelle per psicologi, logopedisti, pedagogisti e quelle

per l’inserimento sociale scolastico. E’ una norma che è stata sostenuta anche

dai grillini. E pure Antonello Cracolici del Pd si è detto d’accordo.

Approvata anche una norma che consente ai forestali assunti

per 101 giornate che sono stati impiegati nelle sale operative invece che nei

boschi di poter continuare a svolgere anche nel 2019 questo impiego.

Accantonati invece molti articoli, segnale della difficoltà

di trovare intese con l’opposizione sulle norme più complicate.

Ma è stata un’altra mattina sciupata all’Ars. La seduta è

stata aperta e chiusa due volte, in un clima tutt’altro che buono per la

Finanziaria.

L’assessore all’Economia, Gaetano Armao, si dice ottimista

sullo sblocco dello stallo. Nella nottata di ieri ci sono stati dei contatti

con l’opposizione per trovare una sintesi almeno sulle norme più complesse. Ma

la verifica di un eventuale accordo si avrà solo al momento del voto.

Nel pomeriggio dovrebbero tornare al voto le misure

accantonate ieri. In particolare quella che riscrive la sorte di Riscossione

Sicilia, prevedendo che se entro un anno non verrà incorporata dall’Agenzia

delle Entrate, la Regione proceda con la chiusura e poi dia vita a una nuova

società che assorba tutto il personale ed erediti il servizio di riscossione

dei tributi.

Il nodo vero restano tuttavia le tabelle, quelle che

stanziano i finanziamenti per tutti i settori che gravitano intorno alla Regione.

Lì sono previsti tagli per oltre 200 milioni, necessari per coprire il maxi

disavanzo da 2,1 miliardi rilevato dalla Corte dei Conti.

Ieri da Roma non è arrivato l’atteso via libera alla

rateizzazione in 30 anni che permetterebbe di liberare circa 200 milioni subito

alleggerendo il peso dei tagli. Armao ha precisato che il rinvio del semaforo

verde è dettato da un problema tecnico e che c’è l’impegno del governo

nazionale a varare l’emendamento a favore della Sicilia all’interno di una

delle prossime leggi. Intanto però la Finanziaria va avanti con i tagli da

oltre 200 milioni.

Fonte: gds.it

(http://gds.it/2019/02/12/finanziaria-altra-mattina-a-vuoto-trattative-sui-tagli-da-200-milioni_1000152/)