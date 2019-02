Print This Post

Due interventi – uno a breve e l’altro a medio termine – per

risolvere definitivamente i problemi creati nel Riberese dalle esondazioni del

fiume Sosio-Verdura. È il risultato dell’incontro organizzato a Palermo dal

presidente della Regione, Nello Musumeci, con i sindaci del comprensorio

agrigentino e i rappresentanti locali delle associazioni agricole.

Per quanto riguarda, invece, la questione relativa ai ruoli

del Consorzio di Bonifica e alla protesta svolta nei giorni scorsi non sono

emerse particolari novità. Erano presenti, per conto dell’amministrazione

regionale, i dirigenti generali dei dipartimenti: Protezione civile Calogero

Foti, Agricoltura Carmelo Frittitta, Sviluppo rurale Mario Candore, Tecnico

Salvatore Lizzio; oltre al soggetto attuatore dell’Ufficio contro il dissesto

idrogeologico Maurizio Croce e al capo del Genio civile di Agrigento, Calogero

La Mendola.

Fonte: gds.it

(http://agrigento.gds.it/2019/02/20/fiume-verdura-in-sicurezza-progetto-da-cinque-milioni-nel-riberese_1005054/)