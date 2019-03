Floridia, convegno: “Una ricerca epidemiologica e sociologica in questa comunità”

Print This Post

“Una ricerca epidemiologica e sociologica in questa comunità”. E’ il titolo del convegno in programma oggi, venerdì 8 marzo dalle 16:30, nell’aula consiliare del Comune di Floridia, in piazza del Popolo.

L’evento rappresenterà l’occasione per presentare pubblicamente i risultati dello studio condotto dalla Lilt di Siracusa dal titolo “Una ricerca epidemiologica e sociologica in questa comunità”.

Questo il programma del pomeriggio: dopo i saluti istituzionali, saranno presentati i risultati della ricerca. Seguirà un momento dedicato all’alternanza scuola-lavoro: nuovo modello di apprendimento con il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Floridia e un altro riservato agli esempi di offerta sanitaria territoriale tenuto da diversi professionisti della Casa di cura Villa Azzurra di Siracusa.

Chiuderà l’incontro, prima del dibattito con il pubblico e le conclusioni, un momento, a cura della Lilt, sugli interventi possibili di prevenzione primaria.