Fondazione con il Sud, pubblicato bando dedicato alla promozione della cultura sportiva inclusiva

Con 2,3 milioni di euro per progetti sportivi da attivare nel 2021: la fondazione Con Il Sud lancia «Sport #dopolapaura – l’importante è partecipare», il suo primo bando dedicato alla promozione della cultura sportiva inclusiva. Un progetto che ha come obiettivo rafforzare e centralizzare le piccole comunità locali delle regioni meridionali attraverso lo sport.

Scadenza del bando fissata per il 17 luglio 2020. La fondazione mette a disposizione 2,3 milioni di euro di risorse private per il sostegno di interventi da attivare nel 2021 capaci di mettere al centro lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione tra persone che vivono in uno stesso territorio – come quartiere, rione, borgo, paese – del Sud Italia. In particolare, l’iniziativa è rivolta agli enti di terzo settori di Sicilia, Puglia, Basilicata, Sardegna, Calabria e Campania.

L’iniziativa si divide in due fasi: la prima, finalizzata alla selezione delle proposte con maggiore potenziale impatto sul territorio e la seconda, di progettazione esecutiva, con l’obiettivo di ridefinire eventuali criticità rilevate nella fase di valutazione. Le proposte dovranno essere presentate dal sito

https://www.fondazioneconilsud.it/