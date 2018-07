Fondi Agricoltura bloccati, Il senatore del M5S Trentacoste: “Rappresentiamo i territori e gli agricoltori che vivono difficoltà”.

“È necessario mantenere alta l’attenzione sull’operato di Agea. Riteniamo che si debba dare supporto all’azione di risanamento di questa Agenzia governativa, ma sicuramente noi rappresentiamo i territori e quegli agricoltori che ci segnalano continuamente delle criticità”.

Lo ha detto il portavoce del Movimento 5 Stelle al Senato Fabrizio Trentacoste a seguito dell’audizione da lui richiesta del direttore di Agea, Gabriele Pagliardini, in commissione Agricoltura del Senato.

“Ci facciamo portavoce delle istanze di tutti gli agricoltori e gli allevatori che attendono pagamenti da oltre tre anni e che nel frattempo stanno indebitando le loro aziende agricole, – aggiunge Trentacoste – tenendo alta l’attenzione sia dentro le sedi istituzionali, come il Senato, sia nei confronti di Agea, pretendendo chiarezza”. Intanto martedì, in commissione, il direttore di Agea ha consegnato un report di oltre 60 pagine che fornisce un quadro dello stato attuale delle erogazioni in agricoltura, a partire dal 2015 ad oggi, ma che non offre certezze in ordine ai tempi previsti per completare i pagamenti (in allegato le conclusioni del report).

“L’azione del Movimento 5 Stelle si sta muovendo in maniera più ampia”, – continua Trentacoste, riferendosi all’attività dell’europarlamentare Ignazio Corrao che, dopo aver interrogato la Commissione Europea, ha ricevuto rassicurazioni sui pagamenti delle domande sulle colture biologiche del 2015. Pare che la Regione Siciliana si sia impegnata a procedere con i pagamenti entro settembre 2018.

“Se a livello europeo Corrao sta tenendo sotto controllo la situazione, ormai da anni, – conclude il senatore del Movimento – noi non mancheremo di farlo a livello nazionale”.