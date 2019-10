Connect on Linked in

Con l’approvazione del “Collegato bis” all’Ars passa anche la norma sul fondo di garanzia che riguarda circa mille lavoratori della Formazione e sblocca 4,5 milioni.

Tra i beneficiari ci sono per primi gli iscritti all’albo dei formatori previsto dalla legge 24/76. Si tratta di una misura complementare e integrativa del sostegno al reddito previsto dalle norme nazionali: è stato utilizzato per integrare la quota pagata dall’Inps come cassa integrazione in deroga e arrivare così all’importo massimo dell’80% dell’ultimo reddito percepito.

«Possiamo sbloccare e pagare entro l’anno le somme residue attualmente appostate su annualità per le quali è stata corrisposta la misura massima dell’integrazione al sostegno ovvero 4,5 milioni», spiega al Giornale di Sicilia l’assessore regionale Roberto Lagalla.

Fonte: gds.it

(https://gds.it/articoli/economia/2019/10/10/formazione-si-sbloccano-i-pagamenti-degli-arretrati-4616736b-2bab-43d0-8f08-9b06499052a4/)