Lavori in corso lungo la strada statale 410, a 300 metri dal bivio di Naro, il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara, raccomanda massima prudenza negli spostamenti.

Probabilmente a causa dell’incessante pioggia che in queste ore sta cadendo in tutto l’hinterland agrigentino, ha ceduto un pezzo di terreno finendo sulla carreggiata.

Sul posto personale Anas per liberare le carreggiate e la polizia locale per la gestione del traffico in entrata e in uscita da Naro.