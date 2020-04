Sicilia, fratelli ai domiciliari hanno lite e si accoltellano: indaga la polizia

Connect on Linked in

Delle giornate alquanto particolari quelle appena trascorse a Gela.

Due fratelli originari del posto che si trovavano agli arresti domiciliari per scontare una pena relativa a reati precedenti , avrebbero avuto una pesante lite culminata in un accoltellamento. Il fattaccio, avvenuto in via Butera, sarebbe avvenuto nella mattinata di ieri . Gli uomini della polizia di stato gelesi stanno cercando di venire a capo circa le cause che hanno fatto scatenare l’ira dei fratelli.

Intanto l’accoltellato è stato trasportato all’ospedale Vittorio Emanuele per un intervento chirurgico al quale, pare, non ci sarebbero state conseguenze letali.