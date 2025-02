Ennesimo allarme per una fuga di gas in città, questa volta in una zona centrale. Venerdì sera, in via Ventimiglia all’altezza di via Antonino di Sangiuliano, le forze dell’ordine hanno dovuto chiudere il traffico per consentire a vigili del fuoco e tecnici di Catania Rete Gas di individuare e riparare la perdita. Le operazioni, iniziate in serata, si sono protratte fino alle 2.30 del mattino, consentendo di ristabilire la sicurezza nell’area.

Nel frattempo, arrivano buone notizie dalla zona rossa di San Giovanni Galermo, dove si sta lentamente tornando alla normalità. Come confermato dal presidente di Catania Rete Gas, Gianfranco Todaro, è stato ripristinato il servizio di fornitura del gas alla cittadella universitaria e al Policlinico. Le squadre di operai sono ora impegnate in via Galermo, seguendo un preciso cronoprogramma di intervento.

Per la riattivazione di ciascun contatore, attualmente sigillato, sarà necessaria la presenza dell’utente finale presso la propria abitazione. L’obiettivo è garantire un ripristino in totale sicurezza e la progressiva riattivazione del servizio in tutte le zone interessate.



Foto:Lasiciliaweb.it