Un ennese a Faenza, insieme ad un complice, ha messo a segno un colpo al distributore di benzina.

Nel 2018 i due rubarono vari accessori per auto per un valore di circa 1000 euro e, prima di andar via, fecero il pieno di carburante alla vettura, senza pagare.

La polizia di Stato ha arrestato per furto aggravato Roberto Grado, cittadino brasiliano ma residente a Enna, di 39 anni. È stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari su ordine della Procura di Ravenna. È riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato, e per questo condannato alla pena di quattro mesi reclusione.

Grado fu condannato per patteggiamento dal Tribunale di Ravenna, sezione distaccata di Faenza, nel 2010 e riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato.

Infine, al termine del conseguente iter giudiziario, a seguito dell’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, è arrivato l’ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Ravenna.

Gli uomini della squadra mobile della Questura di Enna, hanno rintracciato Grado a casa sua.

Fonte: gds.it

(https://enna.gds.it/articoli/cronaca/2019/03/14/furto-ad-un-distributore-di-benzina-a-faenza-ennese-arrestato-dopo-10-anni-854b6a79-7625-4e05-a3ce-c583acea3a6f/)