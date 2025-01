Un 29enne di nazionalità straniera è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva con l’accusa di aver rubato un’autovettura parcheggiata su una pubblica via nel Comune di Fuci Siculo.

Il proprietario, accortosi del furto, ha immediatamente allertato la Centrale Operativa dei Carabinieri della Compagnia di Taormina, che ha diffuso la segnalazione a tutte le pattuglie in servizio nell’area circostante.

L’inseguimento

A rintracciare il veicolo è stata una pattuglia di Santa Teresa di Riva, che ha intercettato l’auto rubata e si è lanciata all’inseguimento. Dopo pochi minuti, i militari hanno bloccato il conducente, poi identificato nel 29enne.

Durante l’intervento, i Carabinieri hanno constatato che l’uomo stava guidando in maniera estremamente pericolosa, mettendo a rischio la sicurezza degli altri automobilisti.

L’arresto e i controlli

Viste le condizioni di guida, i militari hanno sottoposto l’individuo a un test tossicologico e alcolemico, dal quale è emerso un tasso superiore ai limiti consentiti dalla legge.

Dopo aver completato gli accertamenti di rito in caserma, l’uomo è stato arrestato per furto di autovettura e trasferito agli arresti domiciliari, in attesa di disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. Il veicolo è stato invece riconsegnato al legittimo proprietario.

La convalida del Giudice

Nella mattinata successiva, durante l’udienza di convalida tenutasi presso il Tribunale di Messina, il Giudice ha convalidato l’arresto effettuato dai Carabinieri. Nei confronti dell’indagato è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in attesa di ulteriori sviluppi processuali.

Conclusioni

Grazie al tempestivo intervento e al coordinamento tra le diverse pattuglie della Compagnia di Taormina, i Carabinieri di Santa Teresa di Riva sono riusciti a bloccare il 29enne e a restituire rapidamente l’auto rubata al suo proprietario. Il caso dimostra l’importanza di segnalare immediatamente furti o movimenti sospetti, contribuendo così all’efficacia delle operazioni di controllo e sicurezza del territorio.