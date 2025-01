Colti in flagrante mentre sottraevano oltre 250 litri di gasolio da un autoarticolato parcheggiato nell’area di sosta del centro commerciale “Ibleo” a Ragusa.

Due cittadini di nazionalità romena sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Ragusa per furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento è avvenuto grazie all’attività di controllo delle forze dell’ordine, che da tempo monitorano il parcheggio del centro commerciale per prevenire reati predatori. I due malviventi sono stati sorpresi mentre svuotavano il serbatoio di un mezzo pesante.

Alla vista dei poliziotti, i due hanno tentato di fuggire e, successivamente, hanno opposto resistenza provocando una colluttazione con gli agenti. Nonostante le lesioni riportate dai poliziotti, i malfattori sono stati prontamente bloccati.

Il gasolio sottratto, pari a oltre 250 litri, è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario, mentre i due uomini sono stati condotti presso la casa circondariale di Ragusa su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Questo episodio mette in evidenza l’importanza della presenza delle forze dell’ordine in aree sensibili come i parcheggi dei grandi centri commerciali, spesso bersaglio di attività illecite.

La rapidità dell’intervento ha consentito di evitare ulteriori danni e di garantire la sicurezza della zona.