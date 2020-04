Canicattì, furto in tabaccheria: ignoti depredano 1000 euro di merce

Print This Post

Notte di furti a Canicattì.

Nonostante gli innumerevoli controlli posti in essere dalle forze dell’ordine per permettere il corretto rispetto delle norme in materia di contrasto al Coronavirus una banda di ignoti ha assaltato il tabacchino di Corso Umberto della Città del Parnaso.

I malfattori, agendo indisturbati, sono riusciti infatti a tagliare parte della saracinesca dell’esercizio commerciale depredando sigarette, gratta e vinci e denaro per un valore complessivo di circa 1000 euro.

Una volta scoperto il fattaccio al proprietario non è rimasto altro da fare che avvertire le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini di rito.

Di Pietro Geremia