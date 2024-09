Durante le ore notturne, sono stati rubati attrezzi da falegnameria in una cooperativa sociale situata in via della Concordia a Villaseta. I ladri sono riusciti a introdursi nella struttura dopo aver forzato il portone d’ingresso, portando via il bottino senza che nessuno si accorgesse di nulla.

La scoperta del furto è stata fatta dai soci della cooperativa, che hanno immediatamente allertato i carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per identificare gli autori del colpo.

Si presume che il furto sia stato compiuto da più persone, data la natura e il peso degli attrezzi rubati. Al momento, sembra che i ladri siano riusciti a non lasciare tracce evidenti.

I carabinieri stanno lavorando per trovare indizi e ricostruire la dinamica del furto, con l’obiettivo di dare un nome ai responsabili. L’accaduto rappresenta un duro colpo per la cooperativa, che utilizza questi attrezzi per le sue attività sociali.