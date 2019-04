Futsal Canicattì 5, continua la serie positiva

Print This Post

Ennesima vittoria per il futsal canicattì 5 di mister Jack Giardina la dodicesima consecutiva ,sabato scorso in trasferta a Castelvetrano ha superato la locale formazione del Sicilia per 7-2 con le reti di Benito Sirone 4 , Gero Ilardo , Giovanni Falsone e Ferdinando Faldetta.

“Sabato è stata una gara difficile e vibrante – dichiara mister Jack Giardina – era importante vincere per arrivare con la stessa distanza di 2 punti allo scontro diretto di sabato prossimo in casa, al palazzetto Saetta Livatino,contro la capolista alqamah Alcamo e una eventuale vittoria ci proietterebbe in testa alla classifica ad una giornata dalla fine”.

Intanto, questa sera alle 20,30 andata dei quarti di finali di Coppa Sicilia a Ficarazzi contro i locali, anche loro sono ad un passo dalla promozione in serie C1 ,per i biancorossi del presidente Enzo Urso quindi una settimana di fuoco .