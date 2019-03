Futsal Canicattì 5, continuano i successi in campionato

Connect on Linked in

Non perde un colpo il Futsal Canicattì 5, di mister Jack Giardina giunto alla sua nona vittoria consecutiva nel campionato di calcio a 5 girone A ,che consolida sempre più il secondo posto e tiene ancora vive in questo modo le speranze di una “eroica” rimonta in classifica sulla capolista Alqamah.Il match di sabato scorso contro il Piana Sport penultimo in classifica, era sulla carta di quelli da considerare facili ma anche contro i palermitani la squadra biancorossa ha dato una dimostrazione della propria forza e del proprio ottimo momento di forma vincendo in goleada per 10 a 2.

Per il Futsal Canicattì 5 mattatore di giornata è stato Benito Sirone, autore di 6 reti, mentre gli altri gol portano la firma di Daino, Ilardo, Provvidenza e Moncado.Prossimo impegno per i biancorossi del presidente Enzo Urso sabato prossimo in una trasferta molto impegnativa a Partinico contro lo Jatina squadra molto ostica e bene preparata dall’ottimo mister Claudio Calandra .