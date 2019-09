Futsal Canicattì 5, oggi pomeriggio ultimo test pre-campionato

Connect on Linked in

Oggi, Sabato 14 settembre alle 17, presso il Palasport Livatino Saetta, ci sarà l’ultimo test pre-campionato del Futsal Canicattì 5 contro il Città di Bisacquino, squadra che affronterà il campionato di C2.

Con l’occasione la società biancorossa presenterà la prima squadra al proprio pubblico e la formazione under 19 al suo primo anno di vita. Sarà una giornata di festa che deve essere un antipasto del campionato di C1 che inizierà sabato 21 settembre ore 17 con la prima partita in casa contro una delle squadre più attrezzate per la vittoria finale ovvero il Bagheria del ex azzurro Torcivia.

La squadra del presidente Urso di certo vorrà fare un campionato di vertice, motivo ne sono gli acquisti importanti effettuati durante la sessione estiva, quali Madonia, Moncada, Cottone, che vanno ad aggiungersi ad un roster importante che è stato capace di vincere il campionato di C2 e la Coppa Sicilia.

Foto d’archivio