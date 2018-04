Gela, accoltellano uomo che le importunava: denunciate due donne

Connect on Linked in

Una notte decisamente movimentata a Gela per due ragazze del posto. Nel paese in provincia di Caltanissetta infatti, le due giovani pare che abbiano accoltellato un ragazzo reo di averle importunate ripetute volte. Nel dettaglio, sembra che ieri sera le due ragazze, stanche di subire gli atti persecutori di un loro vicino di casa, abbiano accoltellato al braccio e alla mano il loro persecutore in via Venezia procurandogli delle ferite giudicate guaribili in venti giorni.

In seguito all’aggressione le due donne sono state segnalate dai carabinieri di Gela alla Procura perché accusate di lesioni personali aggravate.

Di Pietro Geremia