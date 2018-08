Gela, aggredisce la madre e da pugni e morsi ai carabinieri: arrestato 56enne

Connect on Linked in

Avrebbe perso il controllo iniziando a picchiare prima la madre e i carabinieri venuti in suo soccorso.

V. C., 56enne originario di Gela, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire proprie generalità.

Tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri quando l’uomo ha iniziato dapprima ad inveire contro la madre 80enne per poi iniziare a picchiarla.

Solo un tempestivo intervento da parte degli uomini dell’arma ha riportato la calma nell’appartamento dell’anziana signora, non prima di essere i militari stessi le vittima della rabbia del 56enne il quale non solo ha rifiutato di fornire le proprie generalità ma ha anche iniziato a prenderli a morsi e pugni pur di eludere il controllo.

Una volta bloccato e stemperata la tensione, l’uomo è stato portato in caserma per accertamenti in seguito ai quali è stato condotto in carcere.

Di Pietro Geremia