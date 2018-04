Gela, brucia Eurospin: si pensa alla matrice dolosa

Connect on Linked in

Una Gela a ferro e a fuoco. Dopo il caso del un furgone di un disoccupato divorato dalle fiamme per cause ancora da accertare, questa volta è toccato alle porte e l’area d’ingresso di un hard discount Eurospin, in via Butera.

Nel dettaglio, l’incendio sarebbe avvenuto la notte scorsa e fortunatamente, grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco riusciti a domare subito le fiamme, i danni sono stati modesti. Ad una prima ipotesi il rigo sembra avere una natura dolosa, anche se nulla è ancora trapelato dalle indagini delle forze dell’ordine giunte sul posto.

Di Pietro Geremia