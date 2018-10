Gela, continua la sequela di incendi dei bar: tre in sole 24 ore

Connect on Linked in

C’è una sorta di banda seriale di incendiari a Gela.

Nella città in provincia di Caltanissetta una vera e propria gang ha iniziato a distruggere i bar della zona con brutali azioni incendiarie. Tre sono stati infatti i locali presi di mira nel giro di sole 24 ore per motivazioni che tutt’ora sfuggono agli investigatori.

Dopo il bar “Belvedere” e il lido “B cool beach”, ad essere oggetto delle attenzioni dei criminali è stato nella giornata di ieri il bar “Lory”, in via Palazzi, nel quartiere Caposoprano, salvato solo grazie alla pronto intervento di un metronotte di ronda nella zona, il quale ha lanciato l’allarme permettendo così alla squadra dei vigili del fuoco di poter dominare le fiamme prima che si propagassero non solo per tutto il locale ma anche per l’intero edificio di 4 piani.

Le forze dell’ordine stanno indagando sugli eventi mentre i sindacati di commercianti, esercenti e artigiani si sono rivolti al prefetto di Caltanissetta per ottenere maggiori controlli sul territorio non escludendo l’utilizzo di militari dell’esercito.

Di Pietro Geremia