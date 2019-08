Gela, corruzione di Pubblico Dipendente: 2 arrestati

Print This Post

Gli uomini della Guardia di Finanza di Gela hanno arrestato due uomini con l’accusa di corruzione di un pubblico dipendente.

In seguito alle solerti indagini portate avanti dalle fiamme gialle sarebbe dunque emerso come i sospettati abbiano creato un collaudato schema criminale con base operativa nel paese in provincia di Caltanissetta atto ad ottenere un’illecita cessione di acqua pubblica.

Una volta accertate le responsabilità ed acquisito tutti gli elementi probatori il giudice per le indagini preliminari del Tribunale gelese, su richiesta della Procura, avrebbe così emesso un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti dei due malfattori immediatamente eseguita dai militari nisseni.