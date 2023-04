Due operai 30enni sono rimasti gravemente ustionati in un incidente sul lavoro avvenuto in un’azienda della zona industriale di Gela, in provincia di Caltanissetta.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati colpiti da una violenta scarica di energia elettrica, riportando ferite alla testa, al volto e al collo.

I due sono stati trasportati all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela. Uno di loro è stato trasferito, con un elicottero del 118, al Cannizzaro di Catania, dove c’è un reparto Grandi ustionati.