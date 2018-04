Connect on Linked in

La questione rifiuti a Gela assume toni allarmanti. La spazzatura, quasi anche come se fosse una forma di protesta nei confronti dell’amministrazione comunale, viene bruciata o sparsa per strada. E nell’arco di una settimana Gela si è trasformata in un immondezzaio, in una discarica a cielo aperto.

Venerdì sera si sono verificati vari episodi, che stanno facendo sprofondare Gela etichettandola come una delle città più invivibili esistenti in Sicilia.

Intorno alle 22, è stato dato fuoco ad un cumulo di rifiuti gettato lungo il Corso Vittorio Emanuele, considerato il “salotto buono”.

Fonte: Gds.it

(http://caltanissetta.gds.it/2018/04/08/gela-invasa-da-discariche-e-rifiuti-bruciati-dei-cassonetti_830633/)